وكالة تسنيم: صاروخان استهدفا جزيرة قشم الإيرانية

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قالت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية إن التقارير الأولية تشير إلى أن صاروخين أصابا جزيرة قشم، مضيفة أنه لا توجد معلومات رسمية عن الأضرار المحتملة.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بمجرد تأكيد الحادث من قبل السلطات المختصة، وفق وكالة رويترز.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق، أن شهودا محليين قالوا إن قذيفتين أصابتا منطقة سوزا في جزيرة قشم بجنوب إيران بعد سماع صوت طائرة تحلق فوق الجزيرة.

ونفى مكتب الإعلام الدولي في قطر التقارير المتداولة التي تفيد بأن الولايات المتحدة وإيران فشلتا في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حربهما.

ووصف المكتب، هذه المزاعم بأنها "عارية عن الصحة ومضللة". وقال المكتب إن رئيس الوزراء القطري أكد أن "الطرفين يواصلان العمل للتوصل إلى اتفاق".

وأضاف البيان أن جهود "الوساطة القطرية" مستمرة "في التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لدعم المفاوضات الجارية".