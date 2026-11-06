إسبانيا تصف التهديدات بوجود قنابل على متن طائرات أوروبية بأنها عدوان هجين

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، إن موجة التهديدات بوجود قنابل على متن طائرات أوروبية تمثل هجوما على الديمقراطية الأوروبية تشنه قوى استبدادية.

وأضاف الباريس في حديثه إلى قناة (آر تي في إي) الإسبانية قائلا: "من الواضح أن الأمر ليس محض مصادفة"، ووصفه بأنه "محاولة لشن عدوان هجين وحرب نفسية."

ولم يذكر ألباريس أي دول بالاسم، لكن الأوساط الأمنية الغربية عادة ما توجه أصابع الاتهام إلى روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية أو حتى الصين عند توجيه مثل هذه الاتهامات.

وأشار ألباريس، إلى أن الهجمات الإلكترونية الأخيرة التي استهدفت منصات رقمية وأنظمة التبريد في المتاجر الكبرى تندرج أيضا ضمن هذا النمط.

وشدد على أن "هناك جهات في العالم تتصرف بهذه الطريقة لإضعاف أوروبا."

ووصف ألباريس أوروبا بأنها مشروع للأمل، يجمع بين الديمقراطية والتسامح والنمو الاقتصادي وإعادة توزيع الثروة والعدالة الاجتماعية.

ونبه ألباريس إلى أن "هذا الأمر يقلق أولئك الذين يريدون العودة إلى شريعة الأقوى."

وأقر ألباريس بأن تحديد الجهات التي تقف وراء عشرات الحوادث التي وقعت هذا الأسبوع سيستغرق وقتا، مضيفا: "لكننا سنعرف من يقف وراءها."