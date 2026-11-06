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اجتاحت سيول قادمة من بادية القائم العراقية، الجمعة، منازل وأراضي زراعية في منطقة الحميضة بقرية الهري في ريف دور الزور الشرقي، شرقي سوريا.

وقالت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، إن "سيولا مصدرها بادية القائم العراقية تدخل منازل المدنيين وتغمر معظم الأراضي الزراعية في منطقة الحميضة بقرية الهري على الحدود السورية العراقية بريف دير الزور الشرقي دون تسجيل أضرار بشرية".

وأضافت أن "فرق الدفاع المدني تتدخل لمساعدة الأهالي في المنطقة عقب انقطاع الجسر والطرق في منطقة السطم".

ويقع ريف دير الزور الشرقي في شرق محافظة دير الزور، بمحاذاة نهر الفرات، ويمتد من مدينة دير الزور باتجاه الحدود العراقية، على الضفة الشرقية للنهر.

وكانت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية أعلنت، في 29 أكتوبر الماضي، مصرع 5 أشخاص، بينهم 4 أطفال، وفقدان 5 آخرين جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها عدة محافظات.