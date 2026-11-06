محمد فرج: المنافسة مع عمر جابر شرف كبير

أبدى محمد فرج، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مصر للتأمين اليوم الجمعة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وقال محمد فرج، عقب نهاية المباراة: «دائمًا ما تكون مباريات الكأس صعبة على الجميع، ولا تعترف بالفوارق الفنية بين الفرق، وكان لا بد من الفوز والتأهل قبل بداية فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «المنافسة مع عمر جابر شرف كبير لي، فهو قائد الفريق، وأكتسب الخبرات من التدرب معه، والأمر نفسه بالنسبة لمحمد إبراهيم، فهو بمثابة أخ لي».

واختتم محمد فرج تصريحاته مؤكدًا أن الزمالك يبحث دائمًا عن تحقيق البطولات، وهذا ما يعد به جماهير القلعة البيضاء.

حقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على مصر للتأمين بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، ليتأهل أبناء ميت عقبة لمواجهة الشرقية إنبي في دور الـ16 للبطولة.