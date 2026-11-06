العراق ينفي فرض قيود على حركة الطيران في أجوائه

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نفت الحكومة العراقية، الجمعة، صحة أنباء متداولة بشأن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في أجواء البلاد، على خلفية أنشطة عسكرية محتملة في المنطقة.

فيما أوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن ما جرى اقتصر على تخصيص مساحة جوية "محدودة جدا" لتدريبات الرمي السنوية لقيادة الدفاع الجوي.

وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن "الأنباء المتداولة بشأن فرض قيود على حركة الطيران في الأجواء العراقية لا صحة لها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأضاف أن "جميع المسارات الجوية متاحة، ولا توجد أي قيود على حركة الطيران في الأجواء العراقية".

وفي بيان منفصل، نفت الجهات الأمنية المختصة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن إغلاق الأجواء العراقية تحسبا لأحداث أو تطورات أمنية محتملة.

وأكدت في بيان لخلية الإعلام الأمني، أن هذه الأنباء "غير دقيقة ولا تعكس حقيقة الإجراءات المتخذة".

وأوضحت أن ما جرى هو تخصيص مساحة جوية "محدودة جدا" لأغراض تدريبية بحتة، ضمن فعالية الرمي السنوي التي تنفذها قيادة الدفاع الجوي باستخدام أسلحتها المختلفة.

وشددت على أن هذا الإجراء لا يمثل إغلاقا للأجواء العراقية أو تقييدا لحركة الطيران بصورة عامة.

وأكدت الجهات الأمنية أن الأوضاع الأمنية في عموم البلاد مستقرة، وأن المؤسسات الأمنية تواصل أداء مهامها وفق الخطط والإجراءات المعتمدة.

وأضافت أنها تواصل متابعة التطورات واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.

ودعت وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني.