وزير خارجية إيطاليا: متسللون إلكترونيون استهدفوني بسبب دعم أوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم السبت، إن بياناته الشخصية نشرت ​على "الإنترنت المظلم" أو (الدارك ويب)، بواسطة من وصفهم ‌بأنهم متسللون إلكترونيون مؤيدون لروسيا، مضيفا أن هذا الاستهداف مرتبط بدعم حكومة روما لأوكرانيا.

وعبرت رئيسة الوزراء ​الإيطالية جورجيا ميلوني، التي تعد من أقوى ​الداعمين لأوكرانيا بين القادة الغربيين، عن دعمها لتاياني.

⁠وقالت إن بيع معلومات سرية تخص مسئولين حكوميين "أمر ​يبعث على قلق بالغ"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم تعلق موسكو على الواقعة. ​وتنفي روسيا باستمرار أي ضلوع لها في هجمات إلكترونية أو عمليات قرصنة في الخارج.

وقال تاياني، الذي يشغل أيضا منصب نائب ​رئيس الوزراء، في منشور على منصة إكس إن "دعم ​حرية واستقلال دولة ذات سيادة بشفافية" جعله هدفا للهجوم، مضيفا ‌أن ⁠المتسللين الإلكترونيين يسعون للحصول على مزيد من المعلومات عنه وعن أسرته ومستعدون لدفع أموال مقابل ذلك.

وذكر أن الهجمات جاءت أيضا ردا على جهود وزارة الخارجية ​في تعزيز ​الأمن السيبراني.

وأظهرت ⁠لقطات شاشة اطلعت عليها رويترز صورة تاياني ضمن قائمة تضم 18 "مواطنا معاديا لروسيا ​الاتحادية"، شملت أيضا خبراء في الأمن السيبراني.

وقال ​مصدر ⁠مقرب من الوزير الإيطالي لوكالة "رويترز" إن هذه المواد عثر عليها في قطاع من الإنترنت المظلم يمكن الوصول إليه ⁠عبر ​شبكة (تور)، وذلك في إطار أنشطة ​المراقبة التي تنفذها سلطات الأمن السيبراني.

وأضاف أن تحقيقات إضافية لا تزال ​جارية.