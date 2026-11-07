5 قتلى في حادث إطلاق نار ببولندا

أعلنت الشرطة البولندية، منذ قليل، مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف.

وذكرت الشرطة عبر منصة "إكس" أن عناصرها أطلقوا النار على الجاني، الذي يجري نقله حاليا إلى المستشفى.

وصرح متحدث باسم الشرطة لوكالة "رويترز" للأنباء بأن الشرطة تلقت بلاغات، في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، تفيد بدخول سيارة إلى الساحة، حيث قام من بداخلها بإطلاق النار بشكل عشوائي على المارة.

من جهته، صرح رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قائلا: أتلقى إحاطات مستمرة من وزير الداخلية حول الوضع في كراكوف في أعقاب حادث إطلاق النار المأساوي.

وتابع : "تقوم الشرطة حاليا بالتحقيق في خلفيات الهجوم وكافة ملابساته".