يُشتبه في أن رجلًا سكب سائلًا قابلًا للاشتعال على شاب، ثم أضرم النار فيه، في جنوب غرب العاصمة الألمانية برلين.

وقالت شرطة العاصمة الألمانية في بيان صدر اليوم السبت، إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى إثر إصابته بحروق.

وكان الشاب، البالغ من العمر 18 عامًا، يتنزه مساء أمس الجمعة برفقة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، عندما نشب خلاف بينهما وبين المشتبه به، البالغ من العمر 24 عامًا، الذي يُشتبه في تحرشه جنسيًا بالفتاة.

وبحسب التقارير، يُشتبه في أن الرجل، البالغ من العمر 24 عامًا، سكب سائلًا قابلًا للاشتعال على الشاب الأصغر سنًا وأضرم النار فيه.

ولم تتمكن الشرطة في البداية من تحديد كيفية إخماد النيران.

وقال متحدث باسم الشرطة: «كان يرتدي سترة».

وتم استدعاء فرق الطوارئ التي نقلت الضحية إلى المستشفى، بعد إصابته بحروق في إحدى يديه وجذعه. كما ألقت الشرطة القبض على المشتبه به بالقرب من موقع الحادث.

وأضاف البيان أن المشتبه به سيمثل أمام قاضٍ بعد ظهر اليوم، لاتخاذ قرار بشأن حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.