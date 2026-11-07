باكستان والسودان تتفقان على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجرائم الإلكترونية

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أجرى وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، ووزير الدولة للشئون الداخلية طلال تشودري، مباحثات مع وزير الداخلية السوداني الفريق أول بابكر سمرة مصطفى علي، اتفق خلالها الجانبان على توسيع نطاق التعاون بين باكستان والسودان في مجالات الأمن والشؤون الداخلية ومكافحة الجرائم الإلكترونية والتدريب الشرطي والتنسيق المؤسسي والتسجيل المدني.

وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع بين الجانبين، أعقبته مباحثات على مستوى الوفود.

واتفق البلدان على توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، حسبما ذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس أوف باكستان».

وقال وزير الداخلية السوداني، خلال الاجتماع، إن بلاده ترغب في الاستفادة من خبرات باكستان وتجاربها في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ووصف باكستان بأنها دولة شقيقة، مؤكدًا أن السودان يعلق أهمية كبيرة على التعاون معها في مختلف المجالات.

كما أعرب عن رغبة بلاده في توسيع آفاق التعاون الثنائي، موجهًا الشكر إلى باكستان على استعدادها لتقديم المساعدة في مختلف القطاعات.

ومن ناحيته، أكد وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للسودان في جهود الحفاظ على السلام ودعم عملية إعادة الإعمار.

وردًا على استفسار نظيره السوداني، وجه وزير الداخلية الباكستاني، السلطات المختصة إلى معالجة المشكلات المتعلقة بالتأشيرات التي تواجهها السودانيات المتزوجات من مواطنين باكستانيين، وذلك بشكل فوري.