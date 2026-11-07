الإسكان: تنفيذ 15 مشروعًا للمياه والصرف بشمال سيناء منذ عام 2014

المنشاوي تتفقد مشروع رافع مياه 30 يونيو بتكلفة 60 مليون جنيه

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع رافع مياه 30 يونيو لتغذية مركز ومدينة بئر العبد بالمياه النقية بتكلفة 60 مليون جنيه، وذلك في ختام جولتها بمدينة شرق بورسعيد "سلام".

وتابعت المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح اللواء مهندس أمين شوقي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إجمالي المشروعات في المحافظة يبلغ 24 مشروعًا، انتهت الهيئة من تنفيذ 15 مشروعًا منها خلال الفترة من عام 2014 حتى 2026، بواقع 9 مشروعات لمياه الشرب، و6 مشروعات للصرف الصحي.

وأضاف شوقي أن الخطة الاستثمارية الجارية تتضمن تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بواقع 3 مشروعات لمياه الشرب، و6 مشروعات للصرف الصحي؛ لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويتضمن مشروع رافع مياه 30 يونيو تنفيذ رافع بسعة 3 آلاف و500 متر مكعب، وخطوط مياه ناقلة بأقطار 160 و200 و250 و300 مم، بإجمالي أطوال تصل إلى 13 كيلومترًا.

وانتهت جهات التنفيذ من الخطوط الناقلة للمشروع، بينما يجري العمل بمحطة الرفع تمهيدًا لخدمة قرى 30 يونيو، وأم عقبة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح في مركز بئر العبد، وفق بيان لوزارة الإسكان اليوم.

ووجهت وزيرة الإسكان بدفع الأعمال لسرعة دخول المشروع الخدمة وتحقيق الاستفادة للأهالي بالمناطق المستهدفة، وتذليل العقبات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.