رضائي يوجه رسالة لواشنطن: إذا بدأتم حربا فستواجهون ردا مدمرا

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ادعى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس "أقرّ بالهزيمة"، وأن وزير الخارجية ماركو روبيو "يستعد للمغادرة"، على خلفية نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتطورات التي أعقبتها.

جاء ذلك في تدوينة لرضائي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية، السبت، تناول فيها التطورات بالولايات المتحدة.

وقال رضائي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه خسروا الانتخابات.

وأضاف: "فانس أقرّ بالهزيمة، وروبيو يستعد للمغادرة، ووزير الدفاع بيت هيغسيث سيُقال من منصبه، وقائد القيادة المركزية الأمريكية أصبح مقدم بودكاست!"

وتابع: "إلى من ينبغي أن نوصل في واشنطن هذه الرسالة؟: إذا بدأتم حربا فستواجهون ردا مدمرا".

وعقب خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات 3 نوفمبر الجاري، تصاعدت دعوات لإجراء تغييرات تشمل كبار مسؤولي إدارة ترامب، وسط تحميل الحرب مع إيران وتداعياتها الاقتصادية مسؤولية الهزيمة الانتخابية.