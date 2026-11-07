الهند: حزب بهاراتيا جاناتا ينتقد سونيا غاندي بسبب تصريحاتها عن هدم مسجد بابري

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شن حزب بهاراتيا جاناتا الهندي هجوما اليوم السبت على سونيا غاندي، رئيسة الحزب البرلماني للمؤتمر الوطني الهندي؛ بسبب تصريحاتها بأنها بكت أثناء مشاهدتها هدم مسجد بابري في مدينة أيوديا عام 1992.

وقال إن ذلك يشير إلى أن مسجد بابري / نسبة إلى الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر الذي بُني المسجد في عهده / كان ولا يزال في قلب حزب المؤتمر.

كما شكك الحزب في ادعاء غاندي بأنها شاهدت هدم المسجد عبر شاشة التلفزيون، بحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا".

وفي مقابلة مع صحيفة "ذا جارديان"، قبيل إطلاق مذكراتها، استرجعت غاندي ذكرياتها عن بكائها أثناء مشاهدتها هدم المسجد "عبر التلفزيون".

ويعد مسجد بابري مسجدًا تاريخيًا يقع في مدينة أيوديا بولاية أوتار براديش شمالي الهند. وقد هدمه نشطاء هندوس في 6 ديسمبر 1992، بدعوى أن الموقع هو مسقط رأس الإله الهندوسي "رام".

وأدى هدم المسجد إلى اندلاع أعمال عنف طائفي واسعة في مختلف أنحاء الهند، أسفرت عن مقتل الآلاف، وزادت من حدة التوترات بين الهندوس والمسلمين.

وظل النزاع حول الموقع أحد أكثر القضايا الدينية والسياسية حساسية في الهند لعقود.

وفي نوفمبر 2019، قضت المحكمة العليا الهندية بمنح الأرض المتنازع عليها لبناء معبد هندوسي، مع إصدار أمر بتخصيص قطعة أرض بديلة لبناء مسجد.