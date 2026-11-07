وزير العمل الكوري الجنوبي: لن نتساهل مع الشركات التي تعرض حياة العمال للخطر

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دعا وزير العمل الكوري الجنوبي كيم يونج هون، اليوم السبت، المسئولين إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في منع الحوادث الصناعية وحماية العمال، حسبما ذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وترأس الوزير اجتماعًا طارئًا عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة كبار مسؤولي العمل من مختلف أنحاء البلاد.

وشدد الوزير على أن إجراءات السلامة في مواقع العمل لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا ضرورة تحميل الشركات مسؤولية جسيمة عند وقوع حوادث خطيرة.

وقال: «يجب التعامل بجدية وإلحاح حقيقي مع أي منشأة تتكرر فيها الحوادث الخطيرة من النوع نفسه»، مطالبًا المسؤولين بإخضاع هذه الشركات لتدقيق خاص.

ودعا إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق أصحاب العمل الذين يخفضون الإنفاق المخصص للسلامة من أجل حماية أرباحهم.

وأضاف الوزير: «يجب أن نوضح لأصحاب الأعمال أنه إذا استمروا في تقديم خفض التكاليف على حساب السلامة، حتى بعد وفاة أحد العمال، فإنهم سيتحملون مسؤولية جسيمة».

وتعهد كيم أيضًا بالعمل عن كثب مع المكاتب الإقليمية للوزارة. وبموجب قانون مفتشي العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر، سيتم تفويض بعض صلاحيات التفتيش التابعة للوزارة إلى الحكومات المحلية.