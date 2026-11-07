قيمة واردات الذهب الخام تقفز بأكثر من 1500% في أول 8 أشهر من 2026

تشهد واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدي تطورًا ملحوظًا منذ بداية العام الجاري، حيث قفزت قيمة الواردات خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بأكثر من 1500% ( بنسبة 1522% تحديدا)؛ لتسجل نحو 5.77 مليار دولار، مقابل 356.13 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبذلك زادت واردات الذهب الخام، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضي 2026 بنحو 5.42 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي؛ بما يعكس الارتفاع الكبير في قيمة هذا البند ضمن الواردات المصرية.

وخلال شهر أغسطس الماضي فقط، صعدت قيمة الواردات المصرية بنسبة 423.9%؛ لتسجل نحو 283.1 مليون دولار، مقابل 54 مليون دولار خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة قيمتها 229.1 مليون دولار، بحسب النشرة التي حصلت «الشروق» على نسخة منها.

وفى المقابل، هبطت إجمالي صادرات المصرية من الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 43% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي 2026، لتصل إلى 2.8 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوثيقة من المجلس التصديري لمواد البناء.

وبحسب الوثيقة، جاءت الإمارات فى مقدمة أكبر مستوردي صادرات الذهب من مصر بقيمة 1.4 مليار دولار رغم تراجع الصادرات إليها بنسبة 63%، يليها سويسر بقيمة صادرات بلغت 1.34 مليار دولار بنسبة ارتفاع 35%.

ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، ارتفعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية لتسجل نحو 5.9 طن خلال الربع الثالث من 2026، بارتفاع 5% مقارنة بنحو 5.6 طن خلال الفترة نفسها من 2025، لكنها تراجعت بنسبة 6% مقارنة بمشتريات الربع الثاني من العام الجاري، والتي بلغت 6.2 طن.

وأرجع المجلس زيادة الطلب على السبائك والعملات، إلى ضعف الجنيه الذي ساهم في تعزيز جاذبية المعدن الأصفر كوسيلة للادخار والتحوط، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي المشتريات( السبائك والمشغولات).

وفى سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 50 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 6210 جنيها، مقابل 6160 جنيهات في بداية تعاملات الأسبوع الماضي.

ووفقًا لآخر تحديث للأسعار، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 5322 جنيها، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 7097 جنيه، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيها ليصل إلى 49680 جنيها، بدون احتساب ضريبة الدمغة والقيمة المضافة.