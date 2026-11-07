راندة المنشاوي: حريصون على تزامن تنفيذ الوحدات مع توفير المرافق لضمان إقامة مجتمعات مستقرة

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحدودي الدخل والخدمات بمدينة شرق بورسعيد «سلام»، والتي تضم 217 عمارة سكنية بإجمالي 4340 وحدة كاملة التشطيب.

وقالت وزيرة الإسكان إن مشروعات المبادرة الرئاسية تمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن يتزامن تنفيذ الوحدات السكنية مع توفير الخدمات والمرافق اللازمة، بما يضمن إقامة مجتمعات مستقرة وقابلة للنمو والتوسع.

وأوضحت المنشاوي أن رؤية الوزارة في تنمية المدن الجديدة لا تقتصر على إنشاء الوحدات السكنية، وإنما تقوم على إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتوافر بها مقومات الحياة كافة، من خدمات تعليمية وصحية وتجارية ومرافق أساسية؛ بما يحقق الاستقرار الأسري ويرتقي بجودة حياة المواطنين.

وشددت وزيرة الإسكان، خلال الجولة، على أهمية تحقيق التكامل بين مشروعات الإسكان والخدمات بالمدينة لتلبية احتياجات السكان وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وتابعت المنشاوي موقف عدد من الخدمات الأساسية والمرافق بمدينة شرق بورسعيد، شملت سوقًا تجاريًا، وحضانة للأطفال، ومركزًا طبيًا، بجانب مدرسة للتعليم الأساسي لخدمة السكان بالقرب من منازلهم.

ونوهت بأن الوزارة نفذت هذه الوحدات وفق أسلوب معماري حديث ومعايير جودة عالية.