رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق يتسلم جائزة الحرية من مؤسسة ألمانية وسط مظاهرات

وسط مظاهرات شارك فيها عدة آلاف من الأشخاص، تسلّم السياسي الإيراني المعارض رضا بهلوي في مدينة فرانكفورت الألمانية جائزة الحرية المقدمة من مؤسسة "فريدريش ناومان".

وقالت المؤسسة المقربة من الحزب الديمقراطي الحر إن نجل شاه إيران السابق تسلم الجائزة "نيابة عن الشعب الإيراني" تقديرًا "لتطلعه إلى الحرية".

ووفقًا للشرطة، كان نحو 5000 متظاهر يشاركون في مسيرات بمختلف أنحاء العاصمة المالية لألمانيا بحلول منتصف النهار، وكان معظمهم من أنصار بهلوي. وكان من بينهم أيضًا أوائل المشاركين في تجمع حاشد كان من المقرر أن يبدأ بعد ظهر اليوم في الحديقة الشرقية. وبحسب المدينة، سُجل للمشاركة في هذا التجمع ما مجموعه 30 ألف شخص.

وكان شاه إيران أُطيح به عام 1979، ويعيش نجله رضا بهلوي حاليًا في المنفى بالولايات المتحدة. وقد طرح نفسه لتولي قيادة مرحلة انتقالية في حال سقوط القيادة الحاكمة في طهران. غير أن كثيرين ينظرون إليه أيضًا نظرة انتقادية، لا سيما بسبب الماضي الملكي للبلاد في عهد والده الذي حكمها بصورة استبدادية.

وخلال مراسم تسليم الجائزة في كنيسة القديس بولس "باولس كيرشه" بفرانكفورت، أعلن بهلوي أنه سيضع التكريم يومًا ما بين أيدي الشعب الإيراني، "ليس على أرض أجنبية، بل في عاصمتنا طهران".

وقال إنه يرى دوره باعتباره دورًا يهدف إلى بناء الجسور. وأضاف: "الجمهورية الإسلامية ليست الحكومة الشرعية لإيران". وكان الحضور في الكنيسة، التي تُعد رمزًا للديمقراطية الألمانية، ومعظمهم من أصول إيرانية، يقطعون مراسم التكريم مرارًا بهتافات جماعية تقول: "عاش الشاه، عاشت إيران".

من جانبها، أكدت النائبة في البرلمان الأوروبي عن الحزب الديمقراطي الحر، ماري أجنيس شتراك تسيمرمان، أن بهلوي لطالما شدد على أن الشعب الإيراني وحده هو من يقرر مستقبله. وأضافت أنه ليس الجميع يؤيدون منح الجائزة لنجل الشاه، قائلة: "وهذا يعني، بالمناسبة، أنك تعرف دائمًا أنك تسير على الطريق الصحيح".

وبحسب تصريحات الشرطة، تظاهر نحو 3000 شخص ظهر اليوم في ساحة رومربرج ومحيط كنيسة "باولس كيرشه"، حاملين الأعلام واللافتات، وكان معظمهم من أنصار بهلوي.

وحشدت الشرطة أعدادًا كبيرة من عناصرها في المدينة. وأفادت الشرطة باعتقال رجل في محيط التجمعات الاحتجاجية، موضحة أن ذلك جاء بعد تلقي بلاغ بشأن بث مباشر يُشتبه في أنه أعلن خلاله عزمه على ارتكاب جرائم.

وتُمنح جائزة الحرية منذ عام 2006 مرة كل عامين، تقديرا للجهود المتميزة لصالح مجتمع مدني ليبرالي. ومن المقرر إقامة مراسم تسليم الجائزة اليوم في كنيسة "باولس كيرشه" بفرانكفورت.