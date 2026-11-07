الدبيبة: نعمل على إعادة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس واستعادة دوره

قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن بلاده تعمل على إعادة تفعيل تجمع دول الساحل والصحراء واستعادة الإدارة التنفيذية للتجمع إلى العاصمة طرابلس، باعتبار ليبيا بلد المنشأ الذي شهد تأسيسه عام 1998.

وأضاف في تصريحات خاصة لشاشة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، أن الحكومة الليبية رأت ضرورة التحرك بعد انتقال التجمع من طرابلس إلى العاصمة التشادية إنجمينا، وعدم قيامه بالدور المطلوب خلال السنوات الماضية.

وأوضح الدبيبة أن ليبيا تواصلت مع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها مصر، لبحث إعادة تفعيل التجمع واستعادة دوره في تعزيز التعاون بين الدول المنضوية تحت مظلته.

وأكد أن ليبيا تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجمع، في ظل عضويته الواسعة التي تضم دولًا إفريقية وعربية، معتبرًا أن دوره يجب ألا يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أهمية البعد الاجتماعي وتعزيز التعارف والتقارب بين الشعوب، إلى جانب العمل على تقليل الخلافات بين الدول الإفريقية.

ولفت إلى أن عددًا من دول القارة يمر بظروف صعبة مرتبطة بالحروب والخلافات والأزمات المختلفة، وهو ما يجعل تجمع دول الساحل والصحراء ساحة للتلاقي والحوار وتبادل وجهات النظر بشأن التحديات المشتركة.

وشدد على أن إعادة تنشيط مؤسسات التجمع يمكن أن تسهم في تقريب المواقف وتحقيق مصالح الشعوب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يُذكر أن تجمع دول الساحل والصحراء تأسس في طرابلس يوم 4 فبراير 1998، ويضم حاليًا 25 دولة وفق بيانات الاتحاد الإفريقي، ويستهدف تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين أعضائه. ويقع مقره الدائم في طرابلس، فيما انتقلت أمانته بصورة مؤقتة إلى إنجمينا بعد الأزمة الليبية.

وشهدت طرابلس، السبت، انعقاد الدورة العادية الـ22 للمجلس التنفيذي للتجمع برئاسة الدبيبة ومشاركة ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة تفعيل مؤسساته وتطوير العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.