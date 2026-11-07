وزارة الطاقة الأوكرانية: هجمات صاروخية تلحق أضرارا بشبكات نقل الكهرباء إلى كييف ووسط البلاد

ذكرت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم السبت أن هجمات صاروخية وقعت اليوم السبت ألحقت أضرارا بشبكات نقل الكهرباء من محطات الطاقة النووية إلى كييف ومناطق وسطى، بالإضافة إلى العديد من منشآت الطاقة الأخرى. وأضافت الوزارة أن انقطاع التيار الكهربائي كان الأكثر انتشارا في كييف ومنطقة جيتومير وسط البلاد بالإضافة إلى مناطق شرقية من خاركيف ودونتسك ودنيبروبتروفسك.

وكان هذا الانقطاع في التيار الكهربائي منفصل عن عمليات قطع للتيار الكهربائي دورية مجدولة، تم فرضها لحماية الشبكة، والتي لا تزال سارية في أنحاء واسعة من أوكرانيا.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنها استهدفت الجسر الشمالي، قائلة إنه كان يسهل نقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمعدات المتخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكان حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان فيكتوروفيتش بوسارجين، قد كشف في وقت سابق عن وقوع هجوم خلال الليل على المنطقة، لكنه لم يؤكد استهداف مصفاة النفط بها.

وكان مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، قد ذكر في وقت سابق إن أوكرانيا ضربت مصفاة ساراتوف النفطية في منطقة الفولجا جنوب غرب روسيا.

وسبق لأوكرانيا استهداف منشأة ساراتوف، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 140 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بشكل متكرر حيث توقفت عن العمل عدة مرات بعد ضربات سابقة.