تلقى فريق كونيا سبور، المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد، هزيمته الثانية على التوالي في الدوري التركي، بعدما خسر أمام مضيفه سامسون سبور بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا للمرة الأولى مع قونيا سبور، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 61، ليحل جاكسون موليكا بديلًا له.

وتعد هذه الخسارة الثانية تواليًا لكونيا سبور في الدوري التركي، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة في الجولة الماضية أمام جالطة سراي بنتيجة 4-0.

وسجل أنطوني سيكونجو هدف المباراة الوحيد لصالح سامسون سبور في الدقيقة 39، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذه النتيجة، رفع سامسون سبور رصيده إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد كونيا سبور عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.