كيف أسهم رفض الأمريكيين لمشروعات مراكز البيانات في مكاسب الديمقراطيين الانتخابية؟

سلطت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، الضوء على الدور الذي لعبته معارضة الناخبين الأمريكيين، لمشروعات مراكز البيانات بمناطقهم، في تحقيق الانتصار التاريخي للديمقراطيين بانتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الشبكة الإخبارية في تقرير على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، إنه مع انحسار أجواء ليلة الانتخابات، فوجئ العاملون في حملة انتخاب الديمقراطي جيمس تالاريكو لعضوية مجلس النواب باتساع نطاق فوزه في مقاطعات ولاية تكساس الـ254. ومع ذلك، برزت مقاطعة كوفمان بصورة لافتة.

وأوضحت الشبكة أنه في تلك المقاطعة الواقعة جنوب شرق مدينة دالاس، يقع مشروعان ضخمان لمراكز البيانات أثارا ردود فعل محلية رافضة.

وأشارت إلى أن فورني، أكبر مدن المقاطعة، تعمل بالفعل على إصدار قرار يحظر إنشاء مراكز بيانات جديدة داخل حدودها.

وبحسب "سي إن إن"، تعد مقاطعة كوفمان معقلا راسخا للجمهوريين، لكنها كانت واحدة من 55 مقاطعة استهدفت فيها لجنة العمل السياسي الكبرى المستقلة الداعمة لتالاريكو، الناخبين المقيمين على بُعد 5 أميال من مشروعات مراكز بيانات مقترحة أو حاصلة على الموافقات اللازمة.

وأرسلت اللجنة إلى هؤلاء الناخبين سلسلة من المواد الدعائية عبر البريد وإعلانات رقمية حملت فيها المرشح الجمهوري كين باكستون مسئولية هذه المشروعات.

وفاز تالاريكو في مقاطعة كوفمان بفارق 1% من الأصوات، محققا انتصارا لافتا على مستوى ولاية تكساس بفارق 12 %، في فوز ساعد الديمقراطيين على تحقيق انتصار على مستوى الولاية للمرة الأولى منذ عام 1994.

وبحسب "سي إن إن"، كانت هذه واحدة من أمثلة عديدة أسهم فيها رد الفعل الشعبي الرافض لمراكز البيانات في تحقيق الديمقراطيين انتصارات مدوية خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وتابعت: "من السباقات الانتخابية على مستوى الولايات إلى مبادرات التصويت المحلية، أظهر الناخبون تأييدا واسعا لتبني موقف أكثر تشددا تجاه مراكز البيانات، بل إن بعضهم عارض صراحة استمرار التوسع في إنشائها".

وقال نحو ربع الناخبين إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات كانا "عاملين حاسمين" في تصويتهم خلال انتخابات التجديد النصفي، وفقا لاستطلاع الناخبين الذي أجرته شبكة "سي إن إن"، لكنهما جاءا في مرتبة متأخرة عن أولويات أكثر أهمية، مثل تكاليف المعيشة والفساد.

وبسؤال الناخبين عن إقامة مراكز بيانات داخل مجتمعاتهم المحلية، أظهرت النتائج معارضة ساحقة لهذه المشروعات، بفارق يقارب ثلاثة إلى واحد لصالح الرافضين.