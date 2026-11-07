الجيش الأمريكي يسعى لتقييد تجارة إيران البرية بقوة مهام

بعد أشهر من فرضه الحصار ​البحري المستمر على إيران، قرر الجيش ‌الأمريكي تشكيل قوة مهام لتعزيز جهود واشنطن الرامية إلى تقييد نقل طهران لأنظمة الأسلحة المتطورة ​ومواد أخرى خاضعة للعقوبات عبر حدودها ​البرية وبحر قزوين.

وبحسب بيان اطلعت عليه ⁠رويترز قبل نشره، ستعلن القيادة المركزية ​الأمريكية عن تشكيل قوة المهام، التي لم ​ترد تقارير عنها من قبل، في وقت لاحق اليوم السبت.

وستتخذ قوة المهام، التي سيكون اسمها "آيرن جيت" (البوابة ​الحديدية)، من تامبا بولاية فلوريدا مقرا، ​وستنسق عملها مع وكالات حكومية أمريكية أخرى. وبالإضافة إلى ‌نقل ⁠الأسلحة، ستركز قوة المهام أيضا على المواد ذات الاستخدام المزدوج ومصادر الدخل غير المشروعة

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية ​في بيان إن "تعزيز ​تعاون ⁠القيادة المركزية مع الشركاء عبر الوكالات الأمريكية سيحد بشكل أكبر من ​قدرة إيران على تمويل الإرهاب، ​وإعادة ⁠بناء مصانع الأسلحة، وإعادة بناء قدراتها العسكرية".

وقدرت القيادة المركزية أن الحصار البحري الذي فرضته ⁠منع ​إيران من تصدير ما ​تزيد قيمته على 25 مليار دولار من النفط الخام.