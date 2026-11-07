زيلينسكي يصف خطة السلام الأمريكية في بلاده بالخطر

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكوكه بشأن المقترحات الأمريكية الرامية إلى نظام أمني أوروبي جديد لحل الحرب الروسية في بلاده.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن مساء الجمعة، "الأمر بسيط ولكن يمكن أن يكون خطرا علينا".

و قال زيلينسكي في منشور عبر منصة إكس إن هناك أولا حاجة لإجراء مناقشة بشأن كيفية إنهاء الحرب، وتحتاج أوكرانيا لضمانات أمنية، مضيفا أن الخطوة الثالثة تتمثل في مناقشة منظومة أمنية جديدة في أوروبا.

وتابع "أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد ولكن لا يوجد أي علامات على تراجع موسكو.

واستطرد زيلينسكي "هذا هو السبب في كون الأمر خطرا"، محذرا من أن روسيا لا تسعى لنقاش بشأن كيفية إنهاء الحرب ولكن "لبدء هيكل أمني جديد في أوروبا"، حسبما قال للشبكة.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا عن "اتفاق كبير" وهو خطة سلام ظلت مفهومها مبهما حتى الآن ولكنها تسعى إلى أن تشمل كل أوروبا وروسيا..

واستعرض صهره ومفاوضه جاريد كوشنر في منشور عبر منصة إكس إطارا أمنيا سيقوم على التواصل والشفافية العسكرية وخفض خطر التصعيد.