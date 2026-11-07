نظم معهد جوته بالقاهرة، اليوم السبت، فعاليات يوم معلمي اللغة الألمانية لعام 2026، تحت شعار «الجوانب الإنسانية للطلاب.. الشعور بالتقدير يطور العملية التعليمية»، وذلك بمقر المعهد بالدقي، بمشاركة نحو 350 معلماً ومعلمة من المدارس الحكومية والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية.

شهدت الفعاليات حضور لي لي كوبلر، المديرة الإقليمية لمعهد جوته، والدكتور أكرم حسن، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية، وميلاني هولتمان، نائبة السفير الألماني بالقاهرة، ونيفين السيوفي، مديرة قسم اللغة الألمانية بمعهد جوته القاهرة.

ركز برنامج هذا العام، الذي تضمن محاضرات وورش عمل وحلقة نقاش، على تقديم أساليب تربوية حديثة في مجالي علم النفس الإيجابي والتربية الإيجابية، بما يساعد معلمي اللغة الألمانية على تطوير ممارساتهم التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية يشعر فيها الطلاب بالأمان والانتماء، إلى جانب دعم نقاط القوة لديهم وتعزيز التعلم الذاتي والاستقلالية.

وسلطت الفعاليات الضوء على أهمية العلاقات الإنسانية والدافعية والشعور بالانتماء باعتبارها عناصر أساسية في نجاح العملية التعليمية، وضرورة مراعاة الجوانب الشخصية والنفسية للطلاب، إلى جانب معارفهم اللغوية.

ومن أبرز المشاركات في الفعاليات الأستاذة الدكتورة ميشيلا بروم بدري، عالمة الأعصاب المتخصصة في أبحاث التعليم والتعلم بجامعة سنترال كوينزلاند في سيدني بأستراليا، وأستاذة البحث التجريبي في التعليم والتعلم وطرق التدريس، التي شغلت لسنوات منصب عميدة كلية علوم التربية والتعليم والفلسفة وعلم النفس بجامعة ترير الألمانية، وتتولى رئاسة الجمعية الألمانية لأبحاث علم النفس الإيجابي.

وقدمت بروم بدري محاضرة وورشة عمل، كما شاركت في حلقة النقاش، في إطار إثراء النقاش حول سبل توظيف مفاهيم علم النفس الإيجابي في العملية التعليمية.

من جانبها، أعربت نيفين السيوفي، مديرة قسم اللغة الألمانية بمعهد جوته القاهرة، عن سعادتها بتنظيم فعاليات هذا العام، مؤكدة أهمية الموضوع المطروح باعتباره أحد الركائز الأساسية لنجاح العملية التعليمية.

وقالت السيوفي إن الطلاب لا يأتون إلى الفصل الدراسي حاملين معارفهم اللغوية السابقة فحسب، بل يصطحبون معهم أيضًا تجاربهم واهتماماتهم وآمالهم وتحدياتهم، مشيرة إلى أن إدراك هذه الجوانب وتقديرها يمثل شرطًا مهمًا لتعزيز دافعيتهم وثقتهم بأنفسهم.

يُذكر أن يوم معلمي اللغة الألمانية يمثل تقليدًا سنويًا ينظمه معهد جوته بالقاهرة منذ 28 عامًا، بهدف تدريب المعلمين والمعلمات على أحدث أساليب التدريس والتربية، وشهدت نسخة هذا العام مشاركة نحو 350 معلمًا ومعلمة من مختلف محافظات الجمهورية.