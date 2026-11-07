أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، جاهزية مهاجمه خوليان ألفاريز لمواجهة برشلونة، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعانى ألفاريز من فترة صعبة في بداية الموسم، بعدما تعثرت رغبته في الانتقال إلى برشلونة، قبل أن يستعيد مستواه مؤخرًا ويقدم اعتذاره لجماهير أتلتيكو مدريد.

وتتجه الأنظار إلى المهاجم الأرجنتيني خلال مواجهة الغد على ملعب متروبوليتانو، التي تمثل أول اختبار له أمام برشلونة منذ فشل انتقاله إلى الفريق الكتالوني، في ظل الصراع المباشر بين الفريقين على صدارة الدوري الإسباني، حيث يتقدم برشلونة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد.

وحرص سيميوني على إبعاد ألفاريز عن الضغوط والأسئلة المتعلقة بجاهزيته للمباراة، مكتفيًا بالتأكيد على حالته البدنية والفنية، قائلًا: «إنه في حالة رائعة».

وتحدث مدرب أتلتيكو مدريد عن صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب، مشيرًا إلى القوة الهجومية التي يمتلكها برشلونة بوجود لامين يامال ورافينيا، وقال خلال المؤتمر الصحفي: «نواجه فريقًا جيدًا للغاية، ونعلم أننا سنعاني خلال جزء كبير من المباراة، لكن نأمل أن نتمكن من تقديم اللقاء الذي نخطط له».

وأضاف سيميوني: «دفاعنا لا يبحث عن حافز، فقط نحاول الإبقاء على الخطوط متقاربة بالعمل الجماعي».

ورفض المدرب الأرجنتيني الدخول في مقارنة بين برشلونة تحت قيادة هانزي فليك والفريق خلال فترة بيب جوارديولا، موضحًا: «لست في موضع للمقارنة، نحضّر لمباراة الغد ونسعى لتقديم أفضل أداء ممكن أمام جمهورنا».

وأختتم مدرب أتلتيكو بالحديث عن مستوى رافينيا، قائلًا: «رافينيا تحديدًا لاعب مدهش، يبرع في التسجيل وصناعة الأهداف، وبدأ الموسم بطريقة رائعة، ندرك أننا سنعاني من أجل الفوز».