 اليابان تتطلع لبرامج توعية للقوات الأمريكية في مقاطعة أوكيناوا بعد حادث قتل تورط فيه جندي أمريكي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تتطلع لبرامج توعية للقوات الأمريكية في مقاطعة أوكيناوا بعد حادث قتل تورط فيه جندي أمريكي

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 4:11 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 4:11 م

ذكر وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي أن الحكومة اليابانية ستعزز برامج التوعية للقوات الأمريكية في مقاطعة أوكيناوا في أعقاب حادث نهب وقتل يزعم تورط أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) فيه في المقاطعة الشهر الماضي.

وستزيد اليابان والولايات المتحدة أيضا من وتيرة دورياتهما المشتركة في مقاطعة أوكيناوا وتوسيع مناطقها، حسب صحيفة جابان تايمز اليوم السبت.

وقال موتيجي "من المهم اتخاذ إجراءات فعالة لمنع الحوادث. تريد اليابان مواصلة المشاورات مع الولايات المتحدة".

وكان جندي من مشاة البحرية الأمريكية، يخدم في قاعدة أمريكية في مقاطعة أوكيناوا قد وجهت له اتهامات بقتل امرأة في غرقة فندقية في مدينة ناها، عاصمة المقاطعة وسرقة ممتلكاتها في الثالث من أكتوبر.

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