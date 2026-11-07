كشف حاكم منطقة ساراتوف الروسية، رومان فيكتوروفيتش بوسارجين، عن وقوع هجوم خلال الليل على المنطقة، لكنه لم يؤكد استهداف مصفاة النفط بها.

وكان مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته، قد ذكر في وقت سابق، إن أوكرانيا ضربت مصفاة ساراتوف النفطية في منطقة الفولجا جنوب غرب روسيا.

وسبق لأوكرانيا استهداف منشأة ساراتوف، التي تبلغ طاقتها التكريرية نحو 140 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، بشكل متكرر حيث توقفت عن العمل عدة مرات بعد ضربات سابقة.

وواجهت العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها وابلًا صاروخيًا روسيًا آخر خلال الليل استهدف منشآت للطاقة وجسورًا، مما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وصعّدت أوكرانيا ضرباتها على المنشآت النفطية الروسية منذ 30 أكتوبر الماضي، بعد فترة هدوء استمرت نحو أسبوعين.

وحذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الهجوم الوشيك على كييف في خطابه الدوري مساء الجمعة، مستعينا بتقارير استخباراتية، وأكد مجددًا أن الحماية من الضربات الجوية "ليست بالأمر السهل" وسط نقص مستمر في أعداد الصواريخ الاعتراضية.

وجاءت الغارات الليلية بعد هجمات روسية استهدفت تسع مناطق أوكرانية على الأقل يوم الثلاثاء، وهجوم على مركز للمساعدات الإنسانية قبل يوم واحد أسفر عن مقتل 53 شخصًا على الأقل، وذلك قبل أيام من اجتماع متوقع لمسئولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا لبدء جولة محادثات جديدة.