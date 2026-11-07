رئيس وزراء موريتانيا: خفض نسبة الدين الخارجي إلى أقل من 40% سنة 2026

قال رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم السبت، إنه على الرغم من الأزمات الدولية تمكنت بلاده من المحافظة على معدلات نمو معتبرة وتعزيز قدرة اقتصادها على الصمود وتنويع مصادره.

وأضاف، في خطاب أمام البرلمان اليوم بنواكشوط لعرض السياسة العامة للحكومة، أن متوسط النمو الاقتصادي تجاوز 4% خلال الفترة 2019-2026، فيما يُتوقع أن يحافظ على مستويات تزيد على 4% خلال الفترة 2027/2029.

وأشار إلى أن ما سجل من نتائج تحقق على الرغم من آثار الحرب في الشرق الأوسط كما أسهمت السياسة الاقتصادية والمالية المنضبطة في توفير هوامش ساعدت على تعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي، وخفض نسبة الدين العام الخارجي إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2026.

وينص القانون على مناقشة السياسة العامة المعروضة والتصويت عليها لنيل الثقة لهذه الحكومة الجديدة التي تم تعيينها في العاشر أكتوبر الماضي .

وستعقد بعد غد الاثنين جلسة النقاش والتصويت .