الحوثيون: نفذنا 6 عمليات عسكرية ضد أهداف سعودية باستخدام صواريخ ومسيرات

أعلنت جماعة الحوثيين، اليوم السبت، تنفيذ 6 عمليات عسكرية باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيرة، استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو ومواقع عسكرية في عدد من المناطق السعودية، إضافة إلى مواقع عسكرية في محافظتي الجوف ومأرب شرقي اليمن.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، في بيان، إن العملية الأولى استهدفت مطار الملك خالد الدولي وخزانات النفط وبرج التقطير التابعين لشركة أرامكو في العاصمة الرياض، و"حققت أهدافها بنجاح".

وأضاف أن العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في منطقة خريص، فيما استهدفت العملية الثالثة محطة الضخ رقم 8 في منطقة الدوادمي.

وأوضح سريع أن العملية الرابعة استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في معسكر الحرس الوطني بمنطقة نجران، مشيراً إلى "أن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى".

وأضاف أن العملية الخامسة استهدفت، على ثلاث مراحل، تجمعات عسكرية سعودية شرقي محافظة الجوف، تحت قيادة ضابط سعودي قال إنه يدعى فارس الشمري، زاعماً أنها "تسببت في مقتل وإصابة العشرات".

وأشار إلى أن العملية السادسة استهدفت تجمعات عسكرية سعودية شرقي مديريتي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب، تحت قيادة الضابط نفسه، موضحاً أنها "خلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى".

وربط المتحدث العسكري الحوثي العمليات "بالرد على غارات جوية سعودية استهدفت مناطق في اليمن"، مشيرا إلى غارات طالت سوق الحضارة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، صباح الجمعة، ومنازل في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء، ظهر السبت.

وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتدمير ستة منازل على الأقل.

وتوعد سريع بمواصلة الهجمات على العمق السعودي، قائلاً إن قواتهم مستمرة في "فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، واستهداف التجمعات العسكرية والضباط السعوديين".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي بشأن العمليات التي أعلن الحوثيون تنفيذها أو الخسائر التي تحدثوا عنها.