موكوينا يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الداخلية في كأس مصر

أعلن الجنوب أفريقي موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، التشكيل الرسمي لمواجهة الداخلية، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الداخلية كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: الشيبي – كريم حافظ – محمود مرعي – أحمد سامي.

خط الوسط: مهند لاشين – ناصر ماهر – محمود صابر – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عودة فاخوري – يوسف أوباما.

ويدخل بيراميدز المباراة بهدف مواصلة مشواره في كأس مصر والدفاع عن لقبه، بعدما توج بالبطولة في الموسم الماضي عقب الفوز على زد بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية، ليحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.