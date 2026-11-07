نشرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، بعنوان «شرف العمل.. قيمتك في اللي بتقدمه»، للتأكيد على أهمية تقدير كل مهنة شريفة، وأن قيمة الإنسان مش في اسم وظيفته، لكن في اللي بيقدمه بإخلاص وإتقان.

وبدأت الوزارة منشورها: «مش لازم يكون شغلك كبير في عيون الناس علشان يكون ليه قيمة.. المهم تكون بتعمله بإخلاص وإتقان»، مؤكدة أن كل عمل ومهنة شريفة وراها إنسان بيبذل جهد، وبيسعى يوفر حياة كريمة لنفسه وأسرته، وبيقدم خدمة محتاجها غيره، علشان كده ما تقللش أبدًا من قيمة شغلك، وما تخجلش من مهنة حلال.

وأضافت: «الشرف مش في اسم الوظيفة، لكن في الأمانة والاجتهاد وإتقان العمل»، واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده»، رواه البخاري.

وأوضحت الوزارة أن العمل وحده مش كفاية، لكن المهم كمان إن الإنسان يطوّر نفسه ويتعلم باستمرار، سواء العامل اللي بيتعلم مهارات جديدة، أو الموظف اللي بيحسّن أداءه، أو الشاب اللي بيتعلم حرفة ويكتسب خبرة تساعده يلاقي فرصة مناسبة، مؤكدة أن كل مهارة جديدة بتفتح باب، وكل خطوة في التعلم بتقربنا من مستقبل أفضل.

وأضافت أن الجمع بين العمل والعلم والإتقان بيساعدنا نقدم حاجة نافعة للمجتمع، ومش كل إنجاز لازم يكون مشروع كبير أو مصنع ضخم، ممكن يكون درس يفتح عقل طالب، أو محصول ينفع الناس، أو منتج متقن، أو فكرة توفر وقت وجهد، أو مشروع يوفر فرصة عمل.

وأكدت أن الإنسان لما يخلص في شغله، ويطلب الحلال، وينفع الناس، بيجمع بين السعي في الدنيا وابتغاء الأجر عند الله، داعية الجميع إلى تقدير شغلهم وتطوير مهاراتهم وإتقان اللي في إيديهم، لأن الأوطان بتتبني بسواعد أبنائها، وكل عمل شريف بيتعمل بأمانة هو خطوة في طريق البناء والتقدم.