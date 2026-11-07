نقيب المهندسين: نسعى لتوفير شقق ونواد ومقابر للمهندسين بالمدن والمحافظات كافة

- وكيل النقابة: 1181 مهندسا اشتروا كراسة الشروط و1043 سددوا جدية الحجز بخلاف المسددين

- 976 مهندسا حضروا القرعة العلنية.. وتخصيص 8 مقابر دون مقابل للمهندسين غير القادرين

أقامت لجنة الجبانات بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة، القرعة العلنية لتخصيص 168 مقبرة، ضمن مشروع مقابر المهندسين المقام بالقطعة رقم 5 جنوب طريق الواحات بمنطقة المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بحضور نحو ألف مهندس.

وحضر فعاليات القرعة الدكتور المهندس محمد عيد الغني، نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل النقابة، والأستاذ الدكتور معتز طلبة، الأمين العام، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق مقرر لجنة الجبانات، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، وأعضاء لجنة الجبانات.

وأكد نقيب المهندسين، في كلمته، أن استراتيجية النقابة تتضمن العمل على توفير مساكن ونوادٍ ومقابر للمهندسين في كل محافظة وكل مدينة جديدة من مدن مصر، قائلًا: "هذه هي استراتيجيتنا، وهيئة مكتب النقابة تعهدت بذلك، وتسعى للعمل على تحقيقه".

وقال إن هذه المقابر هي باكورة عمل لجنة الجبانات ومجرد بداية، مؤكدًا أن هيئة مكتب النقابة تسعى في أكثر من اتجاه لتوفير مقابر في كل محافظة من محافظات مصر، واعدًا من لم يحالفه الحظ في قرعة اليوم بأنه سيكون أمامه أكثر من فرصة للحصول على مقبرة لائقة خلال الفترة القادمة.

وأضاف: "قريبًا سنلتقي بمسؤولين لبحث توفير شقق سكنية ونوادٍ ومقابر في كل محافظة من محافظات مصر"، موضحًا أن الإقبال الكبير من المهندسين على تخصيص المقابر التي طرحتها النقابة يعكس ثقة المهندسين الكبيرة في النقابة، موجهًا الشكر للجنة الجبانات برئاسة المهندس رضا الشافعي، لما قامت به من جهد في عمل التصميم والمقايسات والتطوير والطرح والتخصيص.

كما وجه الشكر لمجلس النقابة السابق لتمكنه من الحصول على تخصيص الأرض لإقامة المشروع.

وفي كلمته، أكد المهندس رضا الشافعي، وكيل النقابة ورئيس لجنة الجبانات حرص هيئة مكتب النقابة على تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الزملاء المهندسين، من خلال إجراء القرعة العلنية لمشروع مقابر المهندسين بمدينة 6 أكتوبر الجديدة بكل شفافية ووضوح، معلنًا أن إجمالي عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط بلغ 1181 مهندسًا، وعدد من قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز 1043 مهندسًا، بخلاف الذين قاموا بالسداد بالبنك يومي الخميس والجمعة، فيما بلغ عدد المهندسين الذين حضروا القرعة 976 مهندسًا.

وأوضح أن العمل مستمر من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمهندسين، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير أفضل مستوى من الخدمات التي تليق بمكانة مهندسي مصر.

وكشف عن تواصل النقابة مع هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظين بمختلف المحافظات لتوفير أراضٍ لنقابة المهندسين لإقامة عمارات سكنية ومقابر، مؤكدًا العمل على الوصول إلى اتفاق على تخصيص أراضٍ لإقامة مقابر في الجيزة و6 أكتوبر والعين السخنة.

من جانبه، كشف المهندس هشام أمين- أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن تخصيص قطع أراضٍ جديدة لصالح النقابة بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، قائلًا: "إن النقابة تسعى جاهدة لتوفير أراضٍ جديدة وتطوير حزمة خدمات متميزة تليق بمكانة مهندسي مصر وتُلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم".

وأشار إلى وجود تواصل وعروض مقدمة من عدد من الشركات الخاصة لتقديم خدمات وميزات تفضيلية متنوعة للأعضاء، معلنًا عن وجود أخبار سارة وشيكة لجموع المهندسين في هذا الشأن، ومؤكدًا أن هيئة مكتب النقابة لا تدخر أي جهد في سبيل تذليل الصعاب وتقديم أفضل مستوى من الخدمات الاجتماعية والسكنية والتكافلية للزملاء المهندسين.

وجرت إجراءات القرعة العلنية مباشرة أمام الحاضرين، إذ قام كل مهندس مشارك بوضع إيصال المشاركة الخاص به بنفسه داخل صناديق شفافة أُعدت خصيصًا لهذا الغرض، ووسط متابعة دقيقة لعمليات السحب والتخصيص من جميع المهندسين المشاركين.

وأسفرت نتيجة القرعة عن تخصيص 168 مقبرة، بينها عدد 8 مقابر لدفن المهندسين غير القادرين، دون تحميلهم أو أسرهم أي أعباء مالية مقابل الانتفاع بها، وذلك تأكيدًا للدور الاجتماعي للنقابة وحرصها على رعاية أعضائها.

كما شهدت القرعة اختيار قائمة تضم 30 مهندسًا كاحتياطيين، لضمان إتاحة الفرصة في حال اعتذار أي من الفائزين أو تنازله أو تراجعه عن استكمال إجراءات الشراء.