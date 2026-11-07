إندونيسيا تدعم إجراءات السعودية لمكافحة سماسرة الحج غير القانونيين

أعلنت الحكومة الإندونيسية دعمها للإجراءات التي تتخذها السعودية لمكافحة الوسطاء غير القانونيين والسماسرة غير المعتمدين في مجال توفير خدمات الحج، حسبما أفاد مسئولون.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الإندونيسي، دهنيل أنزار سيمانتونجاك إن التوجيهات السعودية تتماشى مع التزام جاكرتا بالقضاء على الوسطاء الذين يستغلون الحجاج، وضمان الشفافية والمساءلة في عقود تقديم الخدمات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وأضاف سيمانتونجاك في بيان: "نرحب بالتعميم الصادر عن وزارة الحج والعمرة في السعودية، بشأن موقفها الحازم في مراقبة ممارسات السمسرة وإعادة بيع الخدمات بأسعار مبالغ فيها، وحظرها بشكل صارم في إجراءات التعاقد على خدمات الحج".

ويحظر التعميم الرسمي الصادر عن وزارة الحج والعمرة السعودية بشكل صارم ترتيبات الوساطة القائمة على الإكراه، والهدايا العينية، والعمولات التي يجري تمويهها تحت مسمى رسوم التسويق.

وحذرت السلطات السعودية من أن هذه الممارسات تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحج دون تحسين جودة الخدمات المقدمة، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون الملاحقة القانونية وفقاً لأنظمة المملكة.

وأشار سيمانتونجاك إلى أن التعاون في تطبيق هذه الإجراءات يدعم الحملة الإندونيسية الداخلية لمكافحة الفساد، والهادفة إلى تفكيك شبكات التجارة غير المشروعة المرتبطة بخدمات الحج.