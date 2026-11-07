وزير الصحة الفلسطيني يحذر من تزايد المخاطر الصحية التي تهدد النازحين في غزة مع بدء الشتاء

حذر وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، اليوم السبت، من تزايد المخاطر الصحية التي تهدد النازحين في قطاع غزة مع بدء فصل الشتاء، في ظل غرق آلاف الخيام بمياه الأمطار وتدهور ظروف الإيواء، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية والمستلزمات الأساسية للسكان.

وقال أبو رمضان ، في بيان صادر عن وزارة الصحة، إن الأوضاع في القطاع تنذر بتفاقم الأزمات الصحية والبيئية، مع تضرر مخيمات النزوح جراء الأمطار واستمرار افتقار مئات آلاف النازحين إلى أماكن إقامة آمنة تحميهم من البرد والرطوبة.

وتتزامن هذه المخاطر ، بحسب أبو رمضان، مع تراجع قدرة المؤسسات الصحية على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمرافق الطبية والنقص الحاد في الأدوية والوقود والكوادر الطبية، الأمر الذي يحد من إمكانية احتواء أي تفش واسع للأمراض.

وطالب أبو رمضان بإدخال مساعدات إيواء عاجلة تشمل خياما مقاومة للأمطار ومساكن مؤقتة ومواد للعزل والتدفئة، إلى جانب الملابس والأغطية والمستلزمات الطبية والوقائية، مشددا على ضرورة توفيرها بما يتناسب مع احتياجات النازحين مع دخول فصل الشتاء.