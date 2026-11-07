اليمن: مقتل اثنين من قادة الجيش بمأرب وإسقاط مسيرة حوثية في تعز

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت، مقتل اثنين من قادته الميدانيين، أحدهما برتبة عميد، خلال مواجهات مع الحوثيين بمحافظة مأرب، فيما أفاد بإسقاط طائرة مسيرة تابعة للجماعة في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية بأنه جرى اليوم في مدينة مأرب تشييع جثماني العميد محمد حسن حاتم، قائد جبهة رغوان، والمقدم عبدالرقيب الدومري، قائد الكتيبة الثانية في اللواء 203 مشاة" وهما قائدان ينشطان في محافظة مأرب.

وأضاف الموقع أن القائدين "ارتقيا ضمن عملية فجر اليمن أثناء أدائهما واجبهما الوطني دفاعا عن الثورة والجمهورية واستعادة مؤسسات الدولة، في مواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".

وجرت مراسم التشييع "في موكب جنائزي مهيب، تقدّمه محافظ ذمار، اللواء علي بن محمد القوسي، ومدير دائرة التوجيه المعنوي، العميد الركن أحمد علي الأشول، وقائد محور ذمار العميد الركن هلال القامص، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأمنية، ورفاق الشهيدين وأقاربهما وذويهما" ، حسب الموقع.

ولم يحدد الموقع تفاصيل بشأن ملابسات مقتل القائدين.

وفي سياق متصل، أعلن اللواء 35 مدرع التابع للجيش، في بيان ، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في جبهة الأقروض بمحافظة تعز.

وقال اللواء إن قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية، تمكنت من إسقاط الطائرة أثناء تحليقها في أجواء الجبهة.

وأضاف أن إسقاط المسيرة يأتي في إطار اليقظة والجاهزية للتعامل مع تحركات الحوثيين ومحاولاتهم المتواصلة لرصد مواقع القوات الحكومية واستهدافها.

يشار إلى أنه دارت مواجهات خلال الساعات الـ 24 الماضية بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي في عدة جبهات بمحافظتي مأرب وتعز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل بين الطرفين منذ يوليو الماضي، أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف، فضلا عن نزوح أكثر من 300 ألف شخص، بحسب تقارير أممية.



