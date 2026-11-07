حقق سيراميكا كليوباترا فوزًا مثيرًا على حساب أبوقير للأسمدة بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ليحجز مقعده في دور الـ16.

وبدأ سيراميكا المباراة بضغط هجومي بحثًا عن هدف التقدم، وسط محاولات متكررة لاختراق دفاعات أبوقير للأسمدة، التي صمدت حتى الدقيقة 30، قبل أن يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سيراميكا، نجح بيتر كوركيس في ترجمتها إلى هدف التقدم في الدقيقة 32.

وقبل نهاية الشوط الأول، كاد جراديشار أن يضيف الهدف الثاني لسيراميكا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 45+1، لكن دفاع أبوقير للأسمدة تدخل وأنقذ الموقف، لينتهي الشوط الأول بتقدم سيراميكا بهدف دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل أبوقير للأسمدة بضغط هجومي قوي بحثًا عن إدراك التعادل، وكاد يوسف إبراهيم أن يحقق مراده في الدقيقة 49، بعدما أطلق تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى سيراميكا.

وفي الدقيقة 52، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أبوقير للأسمدة بعد تدخل من محمد بسام، حارس مرمى سيراميكا، على أحد مهاجمي الفريق، وتولى علي حسين تنفيذ الركلة في الدقيقة 53، ليسجل هدف التعادل.

وفاجأ أحمد فايز دفاع سيراميكا في الدقيقة 60، بعدما أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك، ليمنح أبوقير للأسمدة التقدم بهدفين مقابل هدف.

ولم يتأخر رد سيراميكا، إذ نجح بيتر كوركيس في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 64، ليعيد فريقه إلى أجواء المباراة.

واستمرت محاولات سيراميكا لخطف هدف الفوز، حتى نجح جراديشار، مهاجم الفريق المعار من الأهلي، في تسجيل هدف قاتل بالدقيقة 90+4، ليقود فريقه للفوز بنتيجة 3-2 وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر.

وينتظر سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 الفائز من مواجهة وادي دجلة وكهرباء الإسماعيلية، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين.