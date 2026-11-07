 في غياب محمد شريف.. الزوراء يسقط بثلاثية في الدوري العراقي - بوابة الشروق
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في غياب محمد شريف.. الزوراء يسقط بثلاثية في الدوري العراقي

أحمد زاهر
نشر في: السبت 7 نوفمبر 2026 - 7:22 م | آخر تحديث: السبت 7 نوفمبر 2026 - 7:22 م

حقق فريق الجولان فوزًا كبيرًا على حساب الزوراء بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري العراقي، على ملعب الزوراء، في غياب المحترف المصري محمد شريف.

وغاب المحترف المصري محمد شريف عن صفوف الزوراء في مواجهة الجولان، بسبب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباراة.

وافتتح إبراهيما ندياي التسجيل لصالح الجولان في الدقيقة 41، قبل أن يضيف يوسف فوزي الهدف الثاني في الدقيقة 53، ليعزز تقدم فريقه.

وعاد إبراهيما ندياي ليختتم ثلاثية الجولان في الدقيقة 62، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليحسم الضيوف المواجهة بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة، تراجع الزوراء إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 21 نقطة، جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، ارتقى الجولان إلى المركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.


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