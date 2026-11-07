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كشفت نتائج استطلاع للرأي أن فرع حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، في ولاية تورينجن فقد جزءًا كبيرًا من شعبيته.

وأظهر الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد «إينزا» لأبحاث الرأي أن الحزب الذي يحكم الولاية لن يحصل سوى على 18% من الأصوات في حال إجراء انتخابات برلمانية جديدة في تورينجن، وذلك حسبما ذكرت صحف مجموعة «فونكه» الإعلامية اليوم السبت.

وكان الحزب المسيحي حصل على 23.6% في الانتخابات البرلمانية التي جرت في تورينجن عام 2024.

ويحكم الولاية حاليًا ائتلاف بقيادة الحزب المسيحي ومشاركة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب «توريجن.جرشت» المنشق عن حزب «تحالف سارا فاجنكنشت».

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن نتائج أحزاب الائتلاف الثلاثي تُظهر أنها بعيدة عن تحقيق أغلبية، إذ بلغ إجمالي نسبة التأييد لأحزاب الائتلاف 28% فقط.

وكان معهد «إينزا» أجرى الاستطلاع لصالح مجموعة «فونكه» في الفترة بين 20 و27 أكتوبر الماضي، وشمل 1000 شخص ممن تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.

وأظهرت النتائج حصول الحزب الاشتراكي على 8% (مقابل 6.1% كان قد حصل عليها في انتخابات 2024)، فيما حصل حزب «توريجن.جرشت» على 2% فقط.

وكان حزب «توريجن.جرشت» تأسس عقب تفكك الكتلة البرلمانية لحزب «تحالف سارا فاجنكنشت» في برلمان الولاية مطلع سبتمبر الماضي، بعدما أعلن معظم نواب الكتلة انسحابهم من الحزب، ومن بينهم الرئيسة المشاركة السابقة للحزب في تورينجن، كاتيا فولف.

وتشغل فولف منصبي نائبة رئيس حكومة الولاية ووزيرة المالية.

ويتصدر حزب «البديل من أجل ألمانيا» نتائج الاستطلاع الحالي بفارق واضح، إذ حصل على تأييد 40%، مقارنة بـ32.8% كان قد حصل عليها في انتخابات برلمان الولاية عام 2024.

ويصنف جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية تورينجن الفرع المحلي لحزب «البديل» على أنه حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.

وحصل حزب اليسار على 17%، مقارنة بـ13.1% في انتخابات عام 2024، فيما حصل حزب «تحالف سارا فاجنكنشت» على 5%.

ولم يعد حزب «فاجنكنشت» يشكل كتلة برلمانية مستقلة في برلمان الولاية، بل أصبح ممثلًا بنائبين لا ينتميان إلى أي كتلة برلمانية.

أما حزب الخضر، فحصل على 4%، وهي نسبة لا تزال غير كافية لتمثيله في برلمان الولاية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة لبرلمان ولاية تورينجن في موعدها المحدد عام 2029.

وتكتنف استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات عمومًا حالة من عدم اليقين.

ومن بين العوامل التي تجعل مهمة معاهد أبحاث الرأي أكثر صعوبة تراجع ارتباط الناخبين بالأحزاب واتخاذ القرارات الانتخابية في وقت متأخر بصورة متزايدة، وهو ما يعقد عملية ترجيح البيانات التي جرى جمعها.

وبوجه عام، تعكس استطلاعات الرأي صورة توجهات الناخبين وقت إجراء الاستطلاع فقط، ولا تمثل توقعًا لنتائج الانتخابات.

وأشار المعهد إلى أن هامش الخطأ الإحصائي في نتائج هذا الاستطلاع يبلغ 3.1 نقطة مئوية.