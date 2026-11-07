قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكابتن حسام حسن، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، تلقى دعما غير مسبوق في تاريخه خلال مشاركته بكأس العالم وصولا لمباراة الأرجنتين التي خسرتها مصر بقرارات تحكيمية، والتي أعقبها استقبال رسمي واحتفاء كبير ولقاء للجهاز الفني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين.

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» على أن قائد المنتخب الوطني محمد صلاح لا علاقة له من قريب أو بعيد بأي إجراءات تتخذ بحق حسام حسن، مؤكدا: «لا توجد أي علاقة بين النجم العالمي محمد صلاح وأي إجراءات اتُخذت أو تُتخذ على الإطلاق بشأن حسام حسن، ومحمد صلاح لا علاقة له من قريب أو بعيد، وهو أكبر من أشياء كثيرة جدًا، ولا أحد يربط أحد اسمه بأي شيء.. وحسام حسن حصل على أكبر دعم له في تاريخه».

وأضاف أن حسام حسن بصفته مديرا فنيا لمنتخب مصر «لا يمثل نفسه» بل يُحاسب على كل تصرف يصدر عنه أمام الرأي العام، مشيرا إلى أن الاتجاه كان استمراره في المباراتين المقبلتين يومي 13 و17، قبل أن تتلاحق الأحداث سريعا بالتزامن مع اقتراب المهلة الأخيرة لإرسال قائمة اللاعبين المستدعين.

وعلق على الأزمات السابقة داخل صفوف المنتخب خلال بطولة كأس العالم، قائلا: «عندما عاد المنتخب من أمريكا كانت هناك بعض الغضب كنت على علم بها حدث في أمريكا، والكابتن محمد الشناوي هدد بالعودة وطلب حجز أول طائرة للعودة لخلافه مع حسام حسن، قبل أن يتم إقناعه بالاستمرار في المعسكر وعدم المغادرة».

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسميا السبت، إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خلفا له، وقال الاتحاد في بيان، إن «مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون».