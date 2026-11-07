ضبط 4 أشخاص بينهم طالب لمحاولة إضرام النيران بمسكن في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 4 أشخاص، بينهم طالب، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم ومحاولة إضرام النيران بمسكن أحدهم بالبحيرة.

يأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من عدة أشخاص لقيامهم بمحاولة إضرام النيران بمسكنه بواسطة أسطوانة غاز بالبحيرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، نشبت مشاجرة بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بين طرف أول، وهو القائم على النشر (مالك محل)، وطرف ثانٍ يضم (شقيقه، وعاملًا، وطالبًا)، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات بينهم حول الجيرة.

وتبادل الطرفان التعدي على بعضهما بالسب، فيما أقدم أحد أفراد الطرف الثاني على إضرام النيران بأسطوانة غاز أمام منزل الطرف الأول، وتمكن الأهالي من إخمادها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

وضبطت أسطوانة الغاز المستخدمة في الواقعة، بإرشادهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.