الرئيس الإسرائيلي يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء السبت، تكليف رئيس حزب «يشار»، جادي آيزنكوت، بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي، في بيان: «الرئيس إسحاق هرتسوج ينهي المشاورات ويعلن تكليف جادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة».

وأضاف البيان: «عقب إعلان الرئيس إسحاق هرتسوج، في ختام جولة المشاورات التي جرت الخميس، عزمه إجراء مزيد من المشاورات خلال عطلة نهاية الأسبوع، أبلغ الرئيس مساء اليوم رئيس حزب يشار، جادي آيزنكوت، بنيته تكليفه بتشكيل الحكومة».

وتابع: «دعا الرئيس هرتسوج جادي آيزنكوت إلى مقر إقامته الرئاسي، حيث سيكلفه رسميًا بتشكيل الحكومة غدًا (الأحد) في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي».

وأسهم دعم الأحزاب العربية في ترجيح كفة آيزنكوت للحصول على تكليف تشكيل الحكومة، بعدما أوصى به 19 نائبًا من القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة، ليرتفع عدد مؤيديه إلى 67 نائبًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.