آيزنكوت: حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية

قال رئيس حزب "يشار" المعارض عضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية جادي آيزنكوت، إن الوقت "قد حان لتشكيل حكومة طوارئ وطنية"، مشيرا إلى عزمه بذل كل ما بوسعه لإنجاح هذه المهمة.

جاء ذلك في تدوينة لآيزنكوت على منصة شركة "إكس" الأمريكية، مساء السبت، في أعقاب إعلان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عزمه تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة.

وقال آزينكوت: "حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. سأبذل كل ما بوسعي لنكون على قدر المسؤولية".

وفي وقت سابق السبت، أعلن هرتسوغ، تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي، في بيان: "أبلغ الرئيس مساء اليوم رئيس حزب يشار، جادي آيزنكوت، بنيته تكليفه بتشكيل الحكومة".

وتابع: "دعا الرئيس هرتسوج جادي آيزنكوت إلى مقر إقامته الرئاسي، حيث سيكلفه رسميا بتشكيل الحكومة غدا (الأحد) في الساعة الخامسة مساءً"، بالتوقيت المحلي.

وأوضح أنه "خلال جولة المشاورات، أوصت كتل برلمانية تضم 67 عضوا في الكنيست الرئيس هرتسوج بتكليف رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فيما أوصت كتل تضم 46 عضوا بتكليف رئيس الوزراء ورئيس حزب الليكود عضو الكنيست بنيامين نتنياهو، بينما اختارت كتلة واحدة تضم 7 أعضاء عدم التوصية بتكليف أي مرشح".

ولفت إلى أنه "بمجرد تكليف الرئيس أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة، ستكون أمامه مهلة 28 يوما، بموجب القانون الأساسي: الحكومة، لتشكيل حكومة جديدة. وإذا احتاج إلى مزيد من الوقت، يحق للرئيس قانونا منحه تمديدا يصل إلى 14 يوما إضافيا".