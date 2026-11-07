إبراهيم سعيد ينتقد حسام حسن بسبب طريقة تعامله مع صلاح والشناوي

وجه إبراهيم سعيد، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات إلى حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، بسبب طريقة تعامله مع عدد من نجوم الفريق، وفي مقدمتهم محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول السابق.

وقال إبراهيم سعيد إن أحد أبرز أخطاء حسام حسن تمثلت في عدم استيعابه بالشكل الكافي لطبيعة وجود نجم عالمي بحجم محمد صلاح داخل صفوف المنتخب، مشيرًا إلى أن قائد الفراعنة ليس لاعبًا حديث الانضمام يحتاج إلى إثبات قدراته أو التعريف بقيمته، بعدما صنع تاريخًا كبيرًا ورفع اسم مصر في أكبر ملاعب العالم.

وأضاف عبر "إكس" أن بعض المواقف أوحت بأن صلاح يتعامل باعتباره لاعبًا جديدًا داخل المنتخب، رغم مكانته الكبيرة وخبراته الدولية، مؤكدًا أن الانتقادات لا تتعلق بصلاح وحده، بل تمتد أيضًا إلى طريقة تعامل المدير الفني مع عدد من اللاعبين.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى تصريحات حسام حسن الأخيرة بشأن محمد الشناوي، قائد الأهلي ومنتخب مصر، معتبرًا أنها تضمنت ما بدا وكأنه تقليل من مكانته ودوره، إلى جانب عدد من التصريحات الإعلامية غير الموفقة تجاه بعض اللاعبين.

وأشار إبراهيم سعيد إلى أن تراكم الخلافات والأزمات، وما أثير بشأن علاقة حسام حسن بمجلس إدارة اتحاد الكرة، وضع المدير الفني في صدامات متعددة، بدلًا من الحفاظ على حالة من التوافق والاستقرار حول المنتخب، وهو ما أسهم، من وجهة نظره، في تراجع دائرة التأييد له وزيادة الانتقادات الموجهة إليه.

وشدد على أن تاريخ حسام حسن الكبير باعتباره أحد أساطير الكرة المصرية لا يعني بالضرورة امتلاكه القدرة ذاتها على إدارة النجوم والتعامل مع اختلاف شخصياتهم واحتياجاتهم، معتبرًا أن أزمة العلاقة بين المدير الفني ومحمد صلاح كانت أحد الملفات المؤثرة في أجواء المنتخب، وربما ساهمت في الوصول إلى الوضع الحالي.

واختتم إبراهيم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يدافع عن لاعب ضد مدرب أو العكس، لكنه يرى أن القيمة الحقيقية للمدير الفني تكمن في قدرته على استخراج أفضل ما لدى النجوم وتحويل إمكاناتهم إلى قوة تخدم المنتخب، مشيرًا إلى أن إدارة النجوم تحتاج إلى موهبة وخبرة وفن في التعامل، وليس مجرد منصب أو صلاحيات.