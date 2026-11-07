وزيرة الإسكان: إنهاء محطتي رفع مياه ومشروعي صرف صحي بسيناء نهاية العام

توفير المياه الآمنة متطلب أساسي لتحقيق التنمية في شمال سيناء

تسريع معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لدعم جهود تعمير سيناء

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تنهي محطتي رفع مياه شرب "30 يونيو" و"الصفا" بالعريش، إلى جانب مشروعي صرف صحي العريش وبئر العبد بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى تزويد وسط سيناء حاليًا بعدد من سيارات مياه الشرب.



وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، في بيان لوزارة الإسكان عقب جولتها اليوم بمدينة شرق بورسعيد "سلام" ومحافظة شمال سيناء، أن توفير مصادر المياه الآمنة والمستدامة يمثل أحد المتطلبات الأساسية للتنمية في شمال سيناء، وعنصرًا رئيسيًا في استقرار التجمعات السكانية.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها أرض سيناء، وتهيئة البيئة الداعمة لجذب الاستثمارات وتوطين الأنشطة الإنتاجية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة توفر فرص العمل وتحسن جودة الحياة للأهالي.

وتابعت الوزيرة سير العمل بمحطة تحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد الجديدة "سلام"، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف متر مكعب يوميًا، لتوفير مصدر مستدام للمياه يلبي الاحتياجات ويخدم المنطقة الاقتصادية والمدينة.

ونوّهت المنشاوي بأهمية مشروع رافع مياه "30 يونيو"، الذي يستهدف دعم منظومة مياه الشرب بمركز ومدينة بئر العبد، وتعزيز قدرات نقل المياه لخدمة قرى 30 يونيو، وأم عقبة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح، بما يسهم في تحسين إمدادات مياه الشرب وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكدت وزيرة الإسكان استمرار الوزارة في تنفيذ ومتابعة مشروعات البنية الأساسية والمرافق بسيناء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتسريع معدلات التنفيذ وتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية للمشروعات؛ بما يدعم جهود الدولة في تعمير سيناء، ويؤسس لقاعدة تنموية مستدامة تتيح الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والجغرافية، وتنعكس نتائجها على تحسين مستوى معيشة المواطنين.