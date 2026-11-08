الجيش الأمريكي يعلن استهداف سفينة بخليج عمان لخرقها الحصار على إيران

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أعلن الجيش الأمريكي، السبت، استهداف سفينة تجارية في خليج عمان، ما أدى إلى تعطيلها، بدعوى محاولتها انتهاك الحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن قواتها عطلت السفينة التجارية "هدى"، التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، السبت.

وأوضحت "سنتكوم" أن السفينة حاولت مرارا انتهاك الحصار البحري المفروض على إيران، رغم تحذيرات متكررة وجهتها القوات الأمريكية إلى طاقمها المدني.

وأضافت أن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه على مؤخرة السفينة، ما أدى إلى تعطيلها.

وأشارت "سنتكوم" إلى أن الهجوم نُفذ بعدما وجهت القوات الأمريكية طاقم السفينة إلى إخلاء الأجزاء المستهدفة منها.

وذكرت أن سفينة الشحن كانت تحاول مغادرة المياه الإقليمية للمنطقة، عقب زيارتها أحد الموانئ الإيرانية.

ولم تذكر القيادة المركزية الأمريكية وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم، كما لم تقدم تفاصيل بشأن طبيعة الحمولة أو مصير السفينة وطاقمها بعد استهدافها.

ويأتي الحادث في إطار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استئناف الحصار البحري على إيران في 14 يوليو الماضي، بعدما فرضته للمرة الأولى في 13 أبريل، قبل تعليقه في 18 يونيو.

ويشمل الحصار، وفق الإعلانات الأمريكية، السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها، بغض النظر عن الدولة التي ترفع علمها.

وسبق أن أعلنت القوات الأمريكية تعطيل سفن تجارية أخرى في خليج عمان ومناطق مجاورة، بدعوى مخالفتها إجراءات الحصار، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين واشنطن وطهران.