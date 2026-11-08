 سان جيرمان يهزم تروا ويعزز صدارته للدوري الفرنسي. - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سان جيرمان يهزم تروا ويعزز صدارته للدوري الفرنسي.

أمير نبيل
نشر في: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:06 ص | آخر تحديث: الأحد 8 نوفمبر 2026 - 12:06 ص

تغلب فريق باريس سان جيرمان على ضيفه تروا بهدف نظيف في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي، لينفرد مرة أخرى بصدارة الترتيب.

وسجل المدافع الأوكراني إليا زابارني، هدف المباراة الوحيد من ضربة رأس بعد متابعة لكرة عرضية عن طريق سيني مايولو في الدقيقة 39.

وعاد سان جيرمان ليتصدر منفراد بفارق 3 نقاط عن باريس إف سي، حيث رفع رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة، أما تروا فلديه 8 نقاط في المركز السادس عشر، بعدما تلقى الخسارة الثامنة هذا الموسم.

ويخوض سان جيرمان مباراة مع نيس يوم 21 نوفمبر المقبل بعد العطلة الدولية، قبل أن يلعب مع روما في دوري ابطال أوروبا.

 


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