الدبيبة عن ترسيم الحدود البحرية: مصلحة مصر أهمية كبيرة بالنسبة إلى ليبيا



أكد المهندس عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء الليبي، أن بلاده حريصة على التوصل إلى تفاهمات مع مصر بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية، مشددًا على أنه لا يمكن أن يكون هناك خلاف مع جمهورية مصر العربية أو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "الدبيبة"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من طرابلس ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، في تعليقه على أزمة ترسيم الحدود البحرية، إن المباحثات التي جرت مع وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تناولت ملف الاتفاقيات الحدودية، مؤكدًا حرص الجانب الليبي على ألا تتعارض أي اتفاقية مع مصالح البلدين.

وأضاف أن الاتفاقيات المرتبطة بترسيم الحدود يجب أن تحقق مصلحة مشتركة للدولتين، وألا تتقاطع مع المصالح المصرية، مشيرًا إلى دعم ليبيا استمرار الحوار والنقاش بشأن هذا الملف باعتباره أمرًا صحيًا وطبيعيًا يصب في مصلحة جميع الأطراف.

وشدد رئيس الوزراء الليبي، على أن مصلحة مصر تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لليبيا، قائلًا إن المصالح الليبية لا يمكن أن تتعارض مع المصالح المصرية، مؤكدًا وجود خرائط وبيانات يمكن الاستناد إليها للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.

ودعا الدبيبة تركيا إلى المشاركة في النقاشات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، معتبرًا أن الحوار بين الدول المعنية يمثل مسارًا صحيًا وطبيعيًا للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.

وأكد أن الخلافات حول هذا الملف لا ينبغي أن تؤثر على العلاقات بين الدول، معربًا عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل توافقي يراعي مصالح الجميع، قائلًا إن النقاش لن يفسد العلاقات والود بين الدول.