شهدت العاصمة الألمانية برلين السبت، مظاهرة داعمة لفلسطين.

وتجمع مئات الأشخاص في شارع أوسلوير احتجاجا على استيلاء إسرائيل على "أراضي فلسطينية" وتزويد ألمانيا تل أبيب بالأسلحة، قبل أن ينطلقوا في مسيرة باتجاه محطة مترو فيدينغ، بحسب مراسل الأناضول.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات كُتب عليها: "أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"لا لشحنات الأسلحة إلى إسرائيل"، و"107 سنوات على وعد بلفور.. 107 سنوات من الظلم والتهجير"، و"لا شرعية للاحتلال والاستيلاء على الأراضي والتهجير"، و"حق العودة لا يسقط بالتقادم"، و"إبادة جماعية".

وردد المشاركون هتافات من قبيل: "إسرائيل تقصف وألمانيا تموّل"، و"إسرائيل تقتل الأطفال وألمانيا تقف وراءها"، و"الحرية لفلسطين"، و"هذه ليست حربا بل إبادة جماعية"، و"غزة"، و"انتفاضة".

وانتهت المظاهرة، التي شهدت إجراءات أمنية مشددة، في ساحة نيتلبيك.