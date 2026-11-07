البحرين تقرر إعادة سفيرها إلى العراق لتعزيز العلاقات الثنائية

قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، إن بلاده قررت إعادة سفير مملكة البحرين إلى العراق، بما يعكس حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع العراق وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وقال الزياني، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن بلاده تعبر عن "الشكر والتقدير لرئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي والوفد المرافق له على زيارة مملكة البحرين"، حسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ومن جانبه، أكد فؤاد حسين اهتمام العراق بتعزيز العلاقات الثنائية مع مملكة البحرين والارتقاء بها في مختلف المجالات.

وحسب البيان، تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التوترات الراهنة، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات التي تشهدها المنطقة.