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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الديمقراطيين بتهديد عدد من الشخصيات البارزة في الحزب الجمهوري، بينهم ممولون، بالعزل وعقوبات أخرى.

جاء ذلك في منشور لترامب عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي السبت.

وقال ترامب إن الديمقراطيين يهددون عدداً من الأشخاص، بينهم وزير العدل الأمريكي تود بلانش، بالعزل وعقوبات أخرى.

وأضاف: "هذا ابتزاز على أعلى مستوى، ويجب أن يحاسبوا عليه".

وأردف: "كما أنهم يهددون ممولينا، الذين يُعد بعضهم من أكثر الأشخاص احتراماً في العالم، بالسجن والعديد من العقوبات الأخرى، لمجرد دعمهم الجمهوريين".

واعتبر ترامب أن ذلك يمثل استخداماً للقانون كسلاح، مدعياً أن قادة في الحزب الديمقراطي أرسلوا رسائل تهديد إلى أشخاص عدة.

وقال: "أوجّه وزارة العدل الأمريكية إلى التحقيق فوراً في هذا الفعل الإجرامي".