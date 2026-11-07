وزير الدفاع البولندي: إطلاق النار في كراكوف عمل إرهابي استهدف سكان المدينة

قُتل ستة أشخاص وأصيب 15 آخرون، بعدما أطلق مسلح النار بعد ظهر اليوم السبت في ساحة سوق مزدحمة بمدينة كراكوف، وفقًا لما أعلنته السلطات، في حادث وصفه وزير الدفاع البولندي بأنه «عمل إرهابي» استهدف سكان المدينة.

وقال وزير الداخلية البولندي مارتشين كيرفينسكي، خلال مؤتمر صحفي، إن المشتبه به، وهو مواطن بولندي يبلغ من العمر 25 عامًا، أطلق النار باستخدام سلاح آلي في الساحة الرئيسية بالمدينة، التي تعد وجهة سياحية بارزة.

وأضاف أن المشتبه به كان مفتونًا بأيديولوجيات اليمين المتطرف ويتبنى «أفكارًا متطرفة للغاية».

ووصف وزير الدفاع البولندي، فواديسواف كوسينياك كاميش، حادث إطلاق النار الدامي الذي وقع اليوم السبت بأنه «عمل إرهابي» استهدف سكان مدينة كراكوف.

وقال كيرفينسكي، عبر منصة «إكس»، إن القتلى كانوا أربع نساء ورجلين، كما أُصيب اثنان من رجال الشرطة، أحدهما إصابته خطيرة.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق أن منفذ إطلاق النار مواطن بولندي يبلغ من العمر 24 عامًا، لكنها صححت عمره لاحقًا إلى 25 عامًا.

وقالت الشرطة إن منفذ الهجوم أُصيب بطلق ناري خلال تبادل لإطلاق النار مع رجال الشرطة، على مسافة قصيرة من موقع الحادث الأصلي، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية.